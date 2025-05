Milan Futuro in Serie D, Criscitiello non ci sta: il suo sfogo contro il club rossonero sta facendo il giro del web. Le ultimissime sui rossoneri

Intervenuto sul proprio profilo di X, Michele Criscitiello ha commentato la retrocessione in Serie D di Milan Futuro. Le parole del direttore di Sportitalia hanno infiammato il web.

PAROLE – «12 milioni spesi in C per retrocedere in D. Ibra che mette un Ds che non ha mai visto una partita di C. Ora la LND deve fare subito chiarezza perché il Milan in D falsa tutto il campionato».