Milan Futuro, alla ricerca della salvezza in Serie C: aprile mese decisivo. Tutti gli impegni

Milan Futuro, il calendario del mese di aprile per la seconda squadra rossonera. Tutti gli impegni alla ricerca della salvezza

Il mese di aprile per Milan Futuro sarà decisivo. La squadra di Massimo Oddo al momento occupa 18° posto in classifica, a +2 sulla retrocessione diretta e a -11 dall’Ascoli che vuol dire promozione, un obiettivo ormai irraggiungibile.

I rossoneri puntano dunque a classificarsi nella zona playout per giocarsi poi le speranze di permanenza in Serie C. Le squadre che il Diavolo va ad affrontare sono queste: Sestri Levante, Ternana, Gubbio e Vis Pesaro.