Milan Futuro retrocesso, fallimento targato Kirovski! L’U23 rossonera stabilisce un clamoroso record negativo

Milan Futuro retrocesso, l’esito della stagione certifica il fallimento targato Kirovski: prima U23 della storia a retrocedere

Il Milan Futuro, la seconda squadra del Milan allenata da Massimo Oddo, è retrocessa in Serie D dopo aver perso i play-out contro la Spal. Sconfitta che certifica il fallimento di un altro progetto rossonero.

Nonostante la vittoria all’andata per 1-0 grazie a un calcio di rigore realizzato da Mattia Sandri, la squadra non è riuscita a mantenere il vantaggio e ha perso il ritorno con un punteggio di 2-0. La Spal si è quindi salvata grazie al miglior piazzamento in classifica, mentre il Milan Futuro è sceso in Serie D, diventando la prima seconda squadra a retrocedere dalla Lega Pro ai dilettanti.

Il Milan Futuro aveva iniziato la stagione con ambizioni diverse, ma ha concluso il campionato di Serie C girone B al diciottesimo posto con 34 punti, frutto di 7 vittorie, 13 pareggi e 18 sconfitte. Questa retrocessione rappresenta un risultato storico negativo per la squadra Under 23 del Milan. Lo riporta Tuttosport.