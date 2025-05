Milan Futuro retrocesso, Criscitiello attacca: «I rossoneri in Serie D falsano il campionato! E Ibrahimovic...»

Milan Futuro retrocesso, Michele Criscitiello, noto giornalista, ha commentato la situazione dell’U23 rossonera: le parole

Intervenuto sul proprio profilo di X, Michele Criscitiello ha commentato così la retrocessione in Serie D di Milan Futuro:

PAROLE – «12 milioni spesi in C per retrocedere in D. Ibra che mette un Ds che non ha mai visto una partita di C. Ora la LND deve fare subito chiarezza perché il Milan in D falsa tutto il campionato. Un club con 300 milioni di fatturato non può competere con chi fattura 300 mila euro».