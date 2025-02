Milan Futuro, novità su Bonera: cambia tutto per la panchina!

Milan Futuro, arrivano novità sulla panchina di Daniele Bonera. Sarebbe arrivato un dietrofront della società

Arrivano aggiornamenti sulla panchina del Milan Futuro. Stando a quanto riportato da Matteo Moretto sul proprio account X, sarebbe arrivato un dietrofront su Daniele Bonera.

E’ previsto che l’allenatore resti in panchina anche contro la Pianese, prossimo match di Serie C, nonostante le vicissitudini degli ultimi giorni. Nessun accordo con un potenziale sostituto per il tecnico e ancora riflessioni in corso sulla soluzione interna Federico Guidi. Situazione in ogni caso che resterebbe molto precaria.