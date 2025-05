Milan Futuro, Moncada: «Giocare in Serie B, C o D non è così importante per noi, ci interessa questa cosa». Le sue dichiarazioni

Roma-Milan, penultima giornata di Serie A, ha visto i rossoneri perdere 3-1. Nel pre partita, ai microfoni di DAZN, Moncada ha commentato così la retrocessione di Milan Futuro.

«Abbiamo creato Milan Futuro per creare giocatori. Abbiamo avuto sette giocatori che hanno giocato in Serie A col Milan, mai ce n’erano stati così tanti dall’academy. Giocare in B, in C o in D non è così importante per noi. Per noi è importante creare talento. È il primo anno, l’importante è creare giocatori. Il Milan Futuro giocherà in Serie D».