Milan Futuro Campobasso: dove vedere il match, orario e probabili formazioni. Le ultimissime sul mondo della squadra rossonera

Allo Stadio Chinetti si giocherà la gara valevole per la 34ª giornata di Serie C tra il Milan Futuro e il Campobasso. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Milan Futuro Cambopasso, le probabili formazioni

MILAN FUTURO (3-5-2): Raveyre; Coubis, Camporese, Bartesaghi; Quirini, Alesi, Malaspina, Branca, Fall; Camarda, Magrassi.

Campobasso (3-5-2): Neri; Remy, Benassai, Mondonico; Pierno, D’Angelo, Cerretelli, Serra, Lombari; Bifulco, Di Stefano.

Orario e dove vederla in tv

Milan Futuro–Campobasso si giocherà alle ore 15 di sabato per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C. Verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport. In streaming, invece, sarà visibile sia su Now che su Sky GO.