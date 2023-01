Milan, incontro a New York tra Furlani e Cardinale. È lì che si trova quest’ultimo ed è lì che si parlerà di Milan

Incontro a New York tra il nuovo amministratore delegato Giorgio Furlani e Gerry Cardinale, fondatore del fondo RedBird. I due non hanno mai lavorato insieme e si incontrano per parlare di Milan.

I temi sono diversi e variegati: dallo stadio alla nuova sede di Dubai; dalla gestione delle squadra rossonera al mercato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.