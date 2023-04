Milan, forti contro i forti: il dato clamoroso sui match con la capolista. Pioli non sbaglia quando c’è un big match, i numeri lo dimostrano

Il Milan vince e convince a Napoli, con un 4-0 contro i padroni di casa e la capolista di Serie A.

Da quanto Stefano Pioli guida il Milan (ottobre 2019), i rossoneri hanno battuto cinque volte la squadra prima in classifica a inizio giornata di campionato, almeno due volte in più rispetto ad ogni altra formazione in Serie A. Lo scrive Opta.