Milan Fiorentina, Parolo netto sui rossoneri: Champions non raggiungibile e manca questo elemento! Le parole

Nel posto partita di Milan Fiorentina a DAZN, Marco Parolo ha commentato così il match e, in particolare, il momento dei rossoneri.

PAROLE – “Entrambe volevano vincere. Nel secondo tempo nessuno riusciva a controllarla. Sono saliti in cattedra i due portieri. Pareggio giusto. Va meglio alla Fiorentina. Il Milan così non può più raggiungere la CL. Partita del Milan di istinto e di folate. L’allenatore così non può essere soddisfatto. A questa squadra manca lottare per uno scopo, per qualcuno. Non mi sembra ci sia unità di intenti. Il pubblico non ha mai abbandonato la squadra e si lascia trascinare. Sa che questa squadra ha giocatori forti. Cosa manca al Milan? C’è una società, deve prendere in mano la situazione. Mi sembra ci sia sempre uno scaricabarile”.