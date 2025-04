Condividi via email

Milan Fiorentina, il commento duro di Marocchi sui giocatori rossoneri. Segui gli aggiornamenti sul club rossonero

Intervenuto a Sky, Giancarlo Marocchi ha parlato così della prestazione della difesa del Milan contro la Fiorentina:

PAROLE – «I quattro interpreti di sabato sera nella difesa del Milancontro la Fiorentina sembra che non si conoscano, che non abbiano la percezione di dove sia il compagno. Theo per caratteristiche è offensivo, possiamo scusare un po’ e già se ritorna dietro è tanto. Gli altri tre possiamo scusarli un po’ meno».