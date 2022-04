Milan Fiorentina: Ibrahimovic c’è, Pioli cerca di recuperare Bennacer per la partita contro i viola

Ibrahimovic contro la FIorentina ci sarà, anche se lascerà ancora il posto da titolare a Giroud.

Come scrive La Gazzetta dello Sport l’allenamento di giornata servirà invece a capire se sarà recuperabile anche Bennacer: ieri si è allenato a parte ma registrando un passo avanti. Era in campo e lavorava con il pallone. Se oggi si unirà al gruppo sarà considerato disponibile per la partita contro la Fiorentina, altrimenti le chance diminuiranno.