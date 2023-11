Milan Fiorentina, Pioli ha sciolto i dubbi: a centrocampo giocano quei tre

Milan-Fiorentina, Stefano Pioli ha sciolto i dubbi in vista della sfida di domani sera a San Siro: ecco chi gioca a centrocampo

Come riportato dal Corriere dello Sport, Stefano Pioli ha sciolto i dubbi per quanto riguarda la composizione del centrocampo del Milan in vista della sfida di domani contro la Fiorentina.

A completare il reparto saranno Krunic, Reijnders e Musah, con l’americano che potrà concentrarsi solo sulla gara contro i Viola vista la successiva squalifica in Champions League.