Milan Fiorentina, Condò ci va giù pesante: «Il voto parte da quattro, non è calcio. Non esiste!». Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan, nella giornata di ieri, ha disputato la partita contro la Fiorentina che è terminata sul risultato di 2-2. Paolo Condò ha utilizzato parole molto dure per descrivere quanto fatto vedere dai rossoneri.

«Voto al Milan? Da 4 a 8. La solita partenza… subito sotto di due gol. Non è calcio, non esiste. Già prima di questa partita non lo consideravo in corsa per la Champions. Ma ha iniziato in quel modo, poi bisogna fargli i complimenti per come ha assediato la Fiorentina».