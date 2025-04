Milan Fiorentina, che guaio per Conceicao: il titolarissimo è a rischio forfait per questa grande sfida. Le ultimissime sui rossoneri

Allo stadio San Siro andrà in scena la sfida valevole per la 31ª giornata di Serie A tra il Milan e la Fiorentina. Sergio Conceicao, per questa grandissima partita, potrebbe non avere a disposizione una pedina fondamentale.

Come appreso dalla nostra redazione Reijnders è alle prese con una forte influenza intestinale. Solo domani si potrà capire se scenderà o meno in campo.