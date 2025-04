Milan Fiorentina, il commento di Ravezzani: manca questa cosa nella gestione Conceicao. Segui le ultimissime sul club rossonero

Le dichiarazioni di Fabio Ravezzani sui propri canali social dopo il match tra Milan e Fiorentina terminato con il risultato di 2-2. Un’altra gara da tanti gol e ricca di emozioni. I rossoneri continuano a non trovare le giuste misure tattiche.

PAROLE – “Il Milan non ha alcun equilibrio tattico. Passa da momenti in cui sembra completamente in balìa dell’avversario ad altri in cui pare incontenibile. Questa la vera sconfitta di Conceicao”.