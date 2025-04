Milan Fiorentina, Parolo perplesso dalla squadra di Conceicao: sui rossoneri l’ha detto veramente!

Milan Fiorentina, Marco Parolo, ex calciatore e noto opinionista, ha commentato la stagione dei rossoneri: le sue dichiarazioni

Intervenuto a DAZN, Marco Parolo ha parlato così del Milan:

PAROLE – «Questo Milan è piatto, parte in un modo e finisce in un altro. Magari va sotto di 1-2 gol poi nei giocatori scatta qualcosa e si accendono. Si accende l’ego personale e allora tutti vanno avanti con le proprie individualità, e li l’allenatore non può più fare niente, basta guardare cosa fanno in campo. Il Milan ormai è questo, una squadra nei singoli fortissima ma che non ha un legame tra di loro e soprattutto col suo allenatore».