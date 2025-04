Milan Fiorentina, Caputi si espone sul dualismo Abraham-Gimenez: «Il messicano in panchina? Dico questo». Le sue recenti parole

Massimo Caputi ha rilasciato un’intervista in esclusiva a MilanNews24. Di seguito le sue dichiarazioni sul dualismo rossonero tra Abraham e Gimenez.

«Credo sia necessaria una premessa: questo è il rimprovero che faccio a Conceicao. Se c’è una cosa che va sistemata nel Milan è la difesa, invece continuano a girare nomi e moduli in attacco. Il Milan però gli uomini per segnare in qualche modo li ha, ma non può partire sempre sotto 1-0 ogni partita. Non ci si preoccupa del problema di fondo, ossia la solidità difensiva che è garanzia per ottenere risultati. Infatti il Milan esce fuori quando la partita è saltata, quando c’è confusione, nell’equilibrio non ha le giuste certezze. Detto ciò a me Gimenez piace, è arrivato infortunato e in una squadra in difficoltà e che non gioca per lui, Abraham secondo me ha meno gol nei piedi, però per movimenti e conoscenza dei compagni riesce a dare un contributo che è importante sul piano della coralità. A mio avviso deve giocare quello che si integri meglio col tipo di formazione che il Milan».