Milan Fiorentina, buone notizie per Conceicao: torna a disposizione

Milan Fiorentina, per il prossimo turno di campionato in programma sabato i rossoneri ritrovano un calciatore. Le ultime

Il Milan è tornato a lavorare in quel di Milanello per preparare la sfida alla Fiorentina in programma sabato alle ore 20:45 allo Stadio San Siro, valida per la 31esima giornata di Serie A.

Per il match mister Sergio Conceiçao avrà nuovamente a disposizione Yunus Musah, il centrocampista ieri era out a causa di un attacco febbrile. Non ci sarà invece Alex Jimenez, lo spagnolo è squalificato