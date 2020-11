Milan, finalmente una panchina rassicurante. Il mercato però si farà, è inevitabile, gli infortuni di questi mesi creano sempre allarmi

Milan, finalmente una panchina rassicurante. Il mercato però si farà, è inevitabile, gli infortuni di questi mesi creano sempre allarmi. Tutto sommato possiamo anche dire che l’infermeria rossonera ad oggi non è così strapiena, probabilmente a riempire quella sezione sono i nomi dei giocatori che la occupano, decisamente ingombranti per starci tutti assieme. Contro la Fiorentina un occhio alla panchina di Bonera, le scelte sono molteplici e tutte di spessore.

UN OCCHIO ALLA PANCHINA- 1 Tatarusanu, 90 A. Donnarumma, 14 Conti, 5 Dalot, 43 Duarte, 46 Gabbia, 8 Tonali, 33 Krunic, 7 Castillejo, 15 Hauge, 29 Colombo, 27 Maldini. Insomma ce n’è abbastanza per star tranquilli in ogni reparto.

IL MERCATO SI FARÀ- Questo non fermerà il mercato di gennaio, soprattutto per quanto riguarda la difesa centrale e l’attacco, sempre in zona centrale, utile a dar man forte ad Ibra. Niente di particolarmente necessario ma, possibilità alla mano, non sarebbe il caso di farsi sfuggire qualche occasione interessante, come ricordato ultimamente da Maldini.