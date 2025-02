Milan Feyenoord, Champions da incubo: l’eiminazione costa tanto al club!

Condividi via email

Milan Feyenoord, nelle ultime stagioni con l’uscita dalla Champions League, spesso arrivata anzitempo, il club ha perso grosse cifre

Non solo gli 11 milioni di euro dell’accesso agli ottavi di finale di Champions League, con l’eliminazione arrivata per mano del Feyenoord. Il Milan, con l’addio alla massima competizione europea, perde anche ricavi da diritti tv e botteghino. Come accaduto anche nelle stagioni precedenti.

Nel complesso, stando a quanto riportato da Calcio e Finanza, negli ultimi 4 anni, il club ha perso quasi 50 milioni di euro.