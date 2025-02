Milan Feyenoord, annuncio per i tifosi rossoneri: c’è tempo fino a domani sera

Condividi via email

Milan Feyenoord, il club tramite i propri account social ha mandato una comunicazione ai tifosi rossonero. C’è tempo fino a domani

Martedì 18 febbraio, alle ore 18:45, allo Stadio San Siro, andrà in scena il ritorno dei playoff di Champions League tra Milan e Feyenoord. Per l’occasione l’impianto sarà tutto esaurito, per i biglietti il club ha fatto un annuncio nella giornata di oggi.

Inizia la fase abbonati Serie A: acquista fino a 4 biglietti aggiuntivi per #MilanFeyenoord 🏟



Hai tempo fino a fino alle 23:59 di domani ⚽ #UCL #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) February 4, 2025

Fino alle ore 23:59 di domani, c’è la fase abbonati Serie A, chi ha una tessera per il campionato può acquistare fino a quattro tagliandi aggiuntivi.