Milan femminile: venerdì sfida all’Hellas Verona in Coppa Italia

Venerdì il Milan femminile sfiderà l’Hellas Verona nel secondo match valido per il passaggio del turno di Coppa Italia, le ultime

Venerdì il Milan femminile sfiderà l’Hellas Verona nel secondo match valido per il passaggio del turno di Coppa Italia. Le rossonere vorrebbero riscattare le pesanti sconfitte in campionato con Inter e Juventus e ritrovare quella sicurezza persa nel reparto difensivo.

Il Diavolo ha un solo risultato utile: la vittoria. In caso contrario a fronte della differenza reti minore con le gialloblu, sarebbe eliminazione. Ganz dovrebbe optare per un po’ di turnover. Possibile chance da titolare per Cortesi, Fedele, Stapelfeldt e Longo.

Probabile Milan femminile (3-4-2-1): Fedele; Arnadottir, Agard, Fusetti; Rizza, Adami, Jane, Tucceri; Longo, Cortesi; Stapelfeldt.