Milan femminile: tris al Pink Bari, le pagelle rossonere

Il Milan femminile ha conquistato la terza vittoria consecutiva, regalando a tifosi e Maurizio Ganz il primato in classifica in attesa di Juventus e Fiorentina. Ecco le pagelle rossonere.

KORENCIOVA 6: Chiama molte volte la difesa, attenta per trequarti di gara, piccolo errore in uscita nell’azione del 3-1 del Pink Bari. Gara comunque senza troppe preoccupazioni.

BERGAMASCHI 7: Grande spinta sulla corsia di destra, sta tornando quella dello scorso anno. Oggi miglior prestazione rispetto alle ultime due uscite.

AGARD 7: Muro invalicabile, da sicurezza alla difesa rossonera, non sbaglia praticamente nulla.

FUSETTI 6,5: Brava in fase di impostazione, come sempre d’altronde. Lucida per 70 minuti, poi si fa trovare impreparata sul gol del Bari, complice il “velo” di Korenciova.

TUCCERI 6: Bene nel primo tempo come tutta la squadra, cala nella ripresa, con qualche errore di troppo, prestazione comunque sufficiente

CONC 6: Bene ma non benissimo, a volte troppo macchinosa. Ganz chiede due tocchi, le ne fa un po’ troppi, bene la doppia fase, ma ha bisogno di tornare la Dominika che i tifosi rossoneri conoscono, attualmente un po’ lontana.

RASK 5.5: Meglio rispetto alla gara contro San Marino, ma ancora una volta non incide.

MAURI 7.5: Prestazione eccellente. Gara perfetta in ogni reparto, ha recuperato diversi palloni a centrocampo e non ha praticamente mai perso un contrasto, a differenza dei minuti finali, stanca e giustificata. Bene anche in fase di transizione, un tutto fare, ben tornata Claudia Mauri.

GRIMSHAW 7.5: Due assist e tanto lavoro sporco a centrocampo, bene ad inserirsi ogni qualvolta trova un piccolo spazio. Una certezza.

GIACINTI 7: Doppietta più che meritata dopo un errore dal dischetto, un palo e una traversa. Poteva fare più gol, ma oggi tanto bastano per regalare al Milan la terza vittoria consecutiva. Il 9 è tornato con vista Juventus.

DOWIE 7: Spalle alla porta gioca molto bene, crea spazio per le sue compagne, combatte su ogni pallone e segna anche uno dei gol vittoria: sentenza.

RIZZA 6: Entra con umiltà, aiutando la propria squadra.

VITALE SV, KULIS SV

GANZ 6.5: Gara convincente del suo Milan ma il risultato non rispecchia quanto creato. Primi 30 minuti spettacolari, poi iniziano gli errori sotto porta e non solo. Secondo tempo di controllo. Per il momento va più che bene, ora testa al big match contro la Juventus.