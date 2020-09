Milan femminile-Pink Bari: cronaca testuale del match LIVE

Milan femminile-Pink Bari: segui la cronaca testuale del match di questo pomeriggio al Vismara su MN24 – LIVE

Milan femminile-Pink Bari: questo pomeriggio al Vismara andrà in scena la terza giornata del campionato di Serie A femminile tra le rossonere e la compagine pugliese. Segui la cronaca testuale del match in diretta LIVE su Milan News 24.

MILA-PINK BARI: CLICCA QUI PER AGGIORNARE

Milan-Pink Bari, sintesi LIVE

La diretta avrà inizio alle ore 17.45

Milan-Pink Bari 0-0, tabellino

MILAN (4-3-3): Korenciova; Bergamaschi, Agard, Fusetti, Tucceri; Conc, Rask, Mauri; Grimshaw; Giacinti, Dowie. A disposizione: Piazza, Rizza, Kulis, Morleo, Spinelli, Nano, Premoli, Tamborini, Vitale. Allenatore: Ganz

BARI (4-5-1): Myllyoja; Marrone, Lea, Soro Capitanelli; Novellino, Ketis, Ceci, Silvioni, Helmvall; Strisciuglio. A disposizione: Mascia, Di Bari, Manno, Larenza, Fiore, Sule Rafilat, Buonamassa, Carravetta, Di Fonzo. Allenatore: Mitola

ARBITRO: Sajmir Kumara

Milan femminile-Pink Bari: formazioni ufficiali

MILAN (4-3-3): Korenciova; Bergamaschi, Agard, Fusetti, Tucceri; Conc, Rask, Mauri; Grimshaw; Giacinti, Dowie. A disposizione: Piazza, Rizza, Kulis, Morleo, Spinelli, Nano, Premoli, Tamborini, Vitale. Allenatore: Ganz

BARI (4-5-1): Myllyoja; Marrone, Lea, Soro Capitanelli; Novellino, Ketis, Ceci, Silvioni, Helmvall; Strisciuglio. A disposizione: Mascia, Di Bari, Manno, Larenza, Fiore, Sule Rafilat, Buonamassa, Carravetta, Di Fonzo. Allenatore: Mitola

Milan-Pink Bari, ultime e probabili formazioni

Maurizio Ganz dovrebbe confermare l’undici titolare visto contro il San Marino con una possibile novità in panchina: la presenza di Julia Simic (non ancora confermata). Il team milanista contro le biancorosse nelle ultime due stagioni ha realizzato totalmente 20 reti e ne ha subite 3 in tre sfide. Ecco il probabile undici del tecnico friulano:

Milan femminile (4-3-1-2): Korenciova; Bergamaschi, Agard, Fusetti, Tucceri; Conc, Rask, Jane; Grimshaw; Dowie, Giacinti. All: Maurizio Ganz

I precedenti tra Milan e Pink Bari

Quella di questo pomeriggio al Brianteo sarà la quarta gara disputata tra queste due formazioni: il bilancio nei precedenti è di 3 successi per la squadra allenata da Maurizio Ganz. Tra le probabili protagoniste potrebbe esserci Valentina Giacini che ha proprio nel Pink Bari la propria vittima preferita.

Milan femminile-Pink Bari streaming e diretta TV

La gara in programma questo pomeriggio alle 17:45 sarà trasmessa in diretta su Milan TV (visibile per tutti gli abbonati anche in streaming su Sky GO), oltre che su DAZN e TIM vision attraverso le rispettive app visibili sia su Smart Tv che da sistemi mobile.