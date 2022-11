Oggi a Milanello Bergamaschi, Tucceri e Fusetti sono state premiate per aver raggiunto le 100 presenze in maglia rossonera:

Three Rossonere recognised for reaching 💯 appearances for the Club 🔴⚫

La premiazione per le prime 💯 in rossonero di Bergamaschi, Fusetti e Tucceri Cimini 🔴⚫ #FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/d595GvBmYx

— AC Milan (@acmilan) November 3, 2022