Milan femminile: tre punti di forza, sabato la Fiorentina per la Champions

Il Milan femminile ha battuto il Tavagnacco grazie ad un secondo tempo straordinario. Sabato, con la Fiorentina sarà sfida per la Champions

Il Milan femminile ha battuto l’ostico Tavagnacco in terra friulana 0-4, grazie ad un secondo tempo lucido e combattivo, decisive le reti in successione di Tucceri, Giacinti (su calcio di rigore), Bjorg e Sara Tamborini.

Una vittoria importantissima per le rossonere, che ora possono guardare al super big match di settimana prossima contro la Fiorentina di Antonio Cincotta, che poco fa ha battuto di misura il Sassuolo, dopo una gara non particolarmente brillante, decisa da Thogersen a dieci minuti dal termine.

Il Milan sa, che il match in programma momentaneamente il 22 febbraio è di vitale importanza, visto che entrambe le formazioni viaggiano appaiate al secondo posto, con 35 punti. Inoltre, in caso di successo il team di Ganz si porterebbe non solo a tre lunghezze sopra le rivali, ma gioverebbe anche della differenza scontro diretto, visto che in terra toscana il Milan femminile pareggiò 1-1, con rete decisiva dell’ex Salvatori Rinaldi.

Milan femminile-Fiorentina: sfida che vale una stagione, almeno sulla carta, lo sa bene Maurizio Ganz, lo sanno bene le sue giocatrici, lo sanno bene i tifosi rossoneri. Tra sette giorni gli spalti del Brianteo si tingeranno di rossonero, pronta la bolgia, come contro la Juventus?