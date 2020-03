Questa mattina il Milan femminile si è allenato per preparare la delicata trasferta contro la Juventus in programma tra due settimane

Questa mattina le rossonere di Maurizio Ganz hanno continuato la preparazione in vista del match importantissimo in Serie A femminile contro la Juventus di Rita Guarino.

Il tecnico rossonero ha in questo momento a disposizione buona parte della rosa, meno Federica Rizza non ancora al meglio e le partenti in Nazionale: Heroum, Conc e Begic. Il Milan femminile è momentaneamente secondo pari merito alla Fiorentina di Antonio Cincotta. Entrambe le formazioni hanno però una gara in meno, visto che il match tra le due compagini è stato rinviato causa coronavirus.