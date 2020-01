Milan Femminile-Roma: rimonta Champions targata Bjorg – I VOTI

Il Milan Femminile di Maurizio Ganz batte in rimonta la Roma e riscatta la sconfitta contro l’Empoli

(dal nostro inviato da Vismara – Luca Maninetti) – Tre punti d’oro chiave Champions League e quarto posto consolidato, aspettando il recupero del 29 gennaio con il Pink Bari.

Rossonere dall’inferno al paradiso nel giro di venti minuti. Il team di Betty Bavagnoli passa in vantaggio nella prima frazione di gioco, grazie a Thomas, che, complice un’uscita a vuoto di Maria Korenciova, fa 0-1. Milan Femminile spento, mai pericoloso e ancora con la testa rivolta alla debacle di sette giorni fa. I neo acquisti Begic e Bjorg non brillano. La prima in modo particolare non riesce quasi mai a servire le due correnti laterali, Giacinti-Bjorg in fase di transizione, a tratti trovata molle e poco lucida nei disimpegni. Il Diavolo, che va a riposo alla fine del primo tempo, pare una macchina senza benzina per non dire arrugginita e senza olio motore.

Nella ripresa Thomas conferma di essere in giornata di grazia, gelando dopo una manciata di minuti il Vismara (destro preciso all’angolino dal limite dell’area). Sembra finita, ma il pubblico rossonero ci crede e torna ad incitare a gran voce le sue ragazze. Ganz urla e invoca più precisione nei passaggi. Carisma, qualità e cuore che il Milan Femminile sforna nel giro di otto minuti: primo squillo di Begic che colpisce il montante alto a Ceasar battuta, successivamente cross di Tucceri, sugli sviluppi di un calcio d’angolo e girata in pallonetto di Bjorg, che fa 1-1. Giallorosse intimidite e sulle gambe. E pensare che pochi istanti prima, pareva completamente l’opposto. Il vento cambia e il sole acceca, come quando Jane Refiloe involontariamente crossa dai 30 metri e Ceasar si dimentica il pallone per due secondi, decisivi per il pareggio rossonero. La sudafricana realizza, dunque, la prima rete in Italia con la casacca milanista.

Si va verso un 2-2 insperato ma alquanto inutile. Un pareggio che avrebbe spianato la strada solamente alla Fiorentina di Antonio Cincotta. Il tecnico friulano ed Elisabet Spina hanno più volte sottolineato l’importanza di operare sul mercato in entrata. La squadra deve essere assolutamente completata, visti i diversi infortuni delle ultime settimane, intanto, ecco la prima risposta: Begic sponda per Bjorg che all’esordio assoluto realizza la prima doppietta rossonera. Mercato in entrata 3, Roma 2. Women of the match… Maurizio Ganz.

PAGELLE – Korenciova 5.5; Bergamaschi 6, Hovland 5.5, Fusetti 6, Tucceri 6 (91′ Zigic SV); Heroum 5.5, Jane Refiloe 6.5, Conc 6; Bjorg 7.5, Begic 6.5 (91′ Carissimi SV), Giacinti 6. All. Maurizio Ganz 8.