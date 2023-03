Milan Femminile, contro la Roma debutto della quarta maglia. In occasione della foto di rito, Bergamaschi ha fatto anche un omaggio

Nel match di Coppa Italia tra Milan Femminile e Roma Femminile, le rossonere debuttano con la nuova maglia, la quarta, dopo l’esordio fatta dalla squadra maschile contro l’Atalanta.

In occasione della foto di rito, il capitano Bergamaschi aveva una maglia speciale per Rinaldi, ex rossonera ora alla Ternana.