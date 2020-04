Milan femminile: possibile ritorno in rossonero di Thaisa Moreno

Milan femminile: Thaisa Moreno, centrocampista del Real Madrid potrebbe tornare a vestire la maglia rossonera nella prossima stagione

In vista della prossima stagione il Milan femminile vorrebbe rinforzare la propria rosa per puntare al sogno scudetto. In Spagna il Tacon, meglio noto come Real Madrid, dovrebbe sfoltire il proprio organico, tra le giocatrici in uscita sarebbe spuntata Thaisa Moreno.

Stando a quanto riferisce RadioMarca, la brasiliana avrebbe due opzioni in testa per il suo futuro: un ritorno in patria o un clamoroso ritorno al club di Via Aldo Rossi. Sarebbe un grande acquisto a centrocampo a disposizione di Maurizio Ganz.