Milan femminile: oggi è il compleanno di Martina Capelli

AC Milan femminile, sul proprio profilo Twitter, augura tanti auguri a Martina Capelli, centrocampista rossonera

Oggi 19 febbraio 2020, compie gli anni Martina Capelli, centrocampista rossonera. AC Milan femminile, tramite il proprio profilo Twitter, si congratula con lei: «❤️🖤 Tanti auguri alla nostra rossonera Martina Capelli: buon compleanno! 🎂».

La 28enne parmense non ha ancora trovato modo di esprimere le sue reali potenzialità nella formazione di Maurizio Ganz. Per la ex Huelva e Como 2000 solo qualche minuti nella straripante vittoria contro il Pink Bari (6-3).