Milan Femminile, i numeri di Martina Piemonte. Il focus sulla rossonera fatto dal club di Milan sul proprio sito

Sul sito ufficiale del Milan, è stato pubblicato un focus su Martina Piemonte, giocatrice del Milan Femminile. Ecco tutti i numeri della rossonera:

“Sono 13 – tra Serie A, Coppa Italia e The Women’s Cup – i gol a oggi di Martina Piemonte con la maglia del Milan, reti accompagnatesi a un rendimento che è valso, alla nativa di Ravenna anche il ritorno nel giro della Nazionale e la convocazione all’Europeo della scorsa estate. Reti spesso di pregevole fattura, in grado di mostrare un repertorio offensivo davvero completo: colpi di testa, sinistro, destro. Marcature, quelle di Piemonte, arrivate anche in occasioni di appuntamenti importanti e risultati di prestigio, come il gol – il numero 200 della storia del Milan in Serie A Femminile – nella vittoria contro la Juventus o la doppietta nel 6-1 sul campo della Fiorentina. Reti importanti per continuare a crescere in una stagione i cui verdetti sono tutti da scrivere. A cominciare dalla prossima giornata di campionato, e dalla possibilità di ritrovare la via del gol per la terza partita consecutiva – tra campionato e Coppa – a un anno dalla prima volta.“