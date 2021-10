Formazioni ufficiali Napoli Milan Femminile: le scelte di Ganz

Tra poco il Milan Femminile e il Napoli scenderanno in campo per la quinta giornata di campionato, ecco le scelte ufficiali di mister Ganz

Tra poco il Milan Femminile e il Napoli scenderanno in campo per la quinta giornata di campionato. Dopo la sconfitta casalinga con il Sassuolo, le rossonere dovranno riscattarsi contro le azzurre che vengono da due risultati utili (1 vittoria e 1 pareggio) contro Fiorentina e Verona. Queste le scelte ufficiali di mister Ganz per la trasferta:

MILAN : Giuliani; Arnadottir, Agard, Codina; Bergamaschi, Jane, Adami, Andersen; Boquete, Grimshaw; Giacinti