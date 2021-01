Milan femminile, Mauri: «Vittoria importantissima. Felice per l’assist»

Milan femminile, Claudia Mauri festeggia il successo delle rossonere sul campo della Florentia: le sue parole a Milan TV

Intervistata dal canale tematico del Milan,Claudia Mauri ha così parlato del successo ottenuto oggi dal Milan femminile sul campo della Florentia:

«E’ stata una vittoria importantissima perché non si è mai riusciti a portare via i tre punti da questo campo. Per noi era importantissimo vincere e direi che l’abbiamo fatto alla grande. Una vittoria che ci permette di staccare il Sassuolo che ha perso e di restare al contempo sulla scia della Juventus. Ci tenevamo a fare una buona prestazione, un ottimo lavoro di squadra anche per le ragazze che sono subentrate dalla panchina. Sono soddisfatta della mia prestazione, contenta del mio primo assist».