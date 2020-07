Milan Femminile: le immagini della seduta di allenamento odierna

Le ragazze del Milan Femminile continuano imperterrite la fase di preparazione al prossimo campionato di Serie A Femminile sul campo del Vismara, sede del ritiro.

Lunedì di lavoro dunque per le ragazze di Maurizio Ganz che si sono alternate tra campo e palestra, come mostrano le immagini pubblicate sul profilo ufficiale twitter del Milan:

Making the most out of a Monday 💪🏻 #SempreMilan ❤️🖤 pic.twitter.com/YBP2EVBR1O

— AC Milan (@acmilan) July 20, 2020