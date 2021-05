Milan femminile, l’arrivo del pullman rossonero al Mapei Stadium VIDEO

Femminile, verso Milan-Roma: il pullman rossonero è arrivato al Mapei Stadium per l’attesissima finale di Coppa Italia

Questa sera al Mapei Stadium andrà in scena Milan Roma femminile, match valido per la finale di Coppa Italia. E’ un appuntamento storico per le ragazze di Ganz, che per la prima volta nella storia hanno l’occasione di portare a casa un trofeo.

Il pullman rossonero ha fatto il proprio arrivo allo stadio, tra poco inizierà la fase di riscaldamento.