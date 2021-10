Milan femminile: la concentrazione di Laura Giuliani – FOTO

Milan femminile: dopo la vittoria contro il Napoli, le rossonere continuano il loro percorso di avvicinamento al match con la Roma. FOTO

Il Milan femminile si prepara per il big match delicato contro la Roma, che si disputerà sabato 10 ottobre al Vismara finalmente a porte aperte. Il club, per tenere alto l’hype della sfida, ha postato una foto di Laura Giuliani con la didascalia: «Be or not Be», essere o non essere, frase motivazionale in vista dell’impegno che attende le ragazze di Ganz.