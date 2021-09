Milan Femminile, Giuliani: «Riprendere le redini e lavorare»

Laura Giuliani ci mette la faccia e dopo la sconfitta casalinga contro il Sassuolo, sui social invita ad andare avanti e ripartire

Giuliani ci mette la faccia. Al Vismara è arrivato il primo stop in campionato. Il Milan Femminile è stato battuto con un netto 0-2 dal Sassuolo. Le rossonere autrici di una prestazione non all’altezza, mai in partita contro un ottimo Sassuolo, veloce e organizzato. Male entrambe le fasi di gioco. Agard irriconoscibile. Bocciata Thomas. Una squadra lenta e prevedibile. La corsa scudetto si complica.

Tuttavia Laura Giuliani non fa drammi e sul suo profilo social prova a risollevare l’umore tra le rossonere: «Sappiamo di potere e dovere fare di più. Riprendere subito le redini e lavorare»