Milan femminile, Grimshaw: «Molto contenta per i primi due gol. Ogni partita è da vincere»

La centrocampista del Milan Christy Grimshaw ha commentato la larga vittoria delle rossonere contro il San Marino

Christy Grimshaw, centrocampista del Milan femminile, ha commentato la larga vittoria per 5-0 delle rossonere di Ganz contro il San Marino alla seconda di campionato. Queste le sue parole riportate dal sito del Diavolo:

«Ovviamente sono molto contenta perché sono i miei primi due gol, speriamo di tanti, ma abbiamo ottenuto la vittoria, quindi ovviamente anche questo è molto importante. Ogni partita è una partita da vincere, perché il campionato è così competitivo, quindi dobbiamo vincere ogni partita. Non possiamo perdere punti, e vogliamo arrivare il più in alto possibile e speriamo per primi. Credo che stiamo lavorando sodo per essere positivi, perché ovviamente stiamo provando nuove posizioni, stiamo provando nuove formazioni per vedere cosa è meglio per noi, e abbiamo lavorato per essere davvero positivi se le cose non vanno bene. Sappiamo di avere molto da migliorare, e le cose migliori stanno arrivando. Siamo stati molto positivi con le cose che abbiamo provato, quindi penso che sia stato molto positivo per oggi».