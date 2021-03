Milan femminile: Giacinti tiene a galla la qualificazione

Milan femminile: le rossonere cadono allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni, ma Giacinti regala a Ganz un ritorno di fuoco

Il Milan femminile esce sconfitto dalla battaglia del Breda contro l’Inter di Sorbi, ma consapevole di non aver perso la guerra. La qualificazione è ancora in piedi grazie ad un gol di Valentina Giacinti, su suggerimento di Rask. Finisce 2-1.

Le rossonere partono male anzi malissimo: Fusetti regala un rigore all’Inter per fallo di mano: Korenciova illude parando su Rincon, ma non può nulla sul tap-in vincente di Marinelli, al quinto gol al Diavolo in carriera. Passano pochi minuti e Moller con una giocata di classe spacca la porta con Korenciova immobile.

Inizio scoppiettante, con le nerazzurre sulle ali dell’entusiasmo ma Giacinti (quarta rete alle nerazzurre, raggiunge Conc), riapre gara e qualificazione. Le rossonere attaccano a testa bassa ma la difesa di Sorbi è prepotentemente concentrata e non lascia molti spazi.

Nella ripresa sale in cattedra Hasegawa, che si prende il Milan sulle spalle ma a centrocampo, solo la giapponese e Conc aiutano le attaccanti. Una Grimshaw spaesata e una Rask poco precisa, complici le pesanti assenze di Jane e Boquete su tutte, e un vento che gira “sfortunatamente male” condizionano il finale.

L’Inter conquista una meritata vittoria, la prima dopo cinque derby consecutivi persi, ma al ritorno, basta anche un semplice 1-0 al Diavolo per assicurarsi la finale di Coppa Italia, nella speranza che Ganz abbia tutta la rosa a disposizione.