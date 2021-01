Milan femminile: Giacinti bestia nera dell’Hellas Verona

Milan femminile: Valentina Giacinti non è solo la bestia nera del Pink Bari, ma anche dell’Hellas Verona, ecco il motivo

Sabato il Milan femminile affronterà l’Hellas Verona nel match valido per l’undicesima giornata di Serie A. Fondamentale vincere per tenere a distanza il Sassuolo in ottica qualificazione alla prossima Champions League, ma anche per una notte agganciare la Juventus capolista.

Maurizio Ganz, per farlo, si affiderà alla fame di gol di Valentina Giacinti. L’ex Brescia non risulta solo bestia nera del Pink Bari, ma anche dell’Hellas Verona: sono ben due i gol contro il team veneto in tre gare disputate, guarda caso proprio in trasferta (decise entrambi i match per 0-1 delle stagioni 2018/2019 e 2019/2020).