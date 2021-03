Intervistato dal canale tematico del Milan, Maurizio Ganz ha così parlato del rinnovo appena firmato con il club rossonero: «Son felicissimo di questa opportunità da condividere con il mio accellente staff e le mie giocatrici. Grazie a tutti quanti ed è per me un grande onore allenare anche per i prossimi anni. Con questa maglia c’è un grande legame, ho vinto lo Scudetto da giocatore e spero di poterlo fare anche da allenatore».

«La società è attentissima, ci seguono e sono molto attenti a quello che facciamo e come procede il nostro lavoro».

