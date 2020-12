Milan femminile: domenica sfida al Sassuolo per la Champions

Milan femminile: dopo la grande vittoria contro la Fiorentina, le rossonere domenica sfideranno il Sassuolo, gara che può valere…

E’ la settimana della verità, quella in cui si sfidano le due vere antagoniste della Juventus. Domenica ore 12:30 il Milan femminile sfiderà il Sassuolo di Giampiero Piovani: una gara che vale moltissimo in chiave Champions League.

Le rossonere sono attualmente seconde davanti alle neroverdi di due punti. Vincere per Ganz sarebbe come mettere un piccolo passo verso la qualificazione alla prossima competizione europea. Nelle ultime due sfide il Diavolo ha liquidato con il medesimo punteggio (1-0) Roma e Fiorentina. Il Sassuolo, invece, ha siglato 8 reti in due partite, rispettivamente (4-1) con l’Hellas Verona e (2-4) con il Pink Bari. Attacco top di Dubcova e compagne, ma solida difesa per il Milan.