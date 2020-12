Milan femminile: espugnato il Gino Bozzi, tre punti Champions

Milan femminile: le rossonere espugnano per la prima volta il Gino Bozzi di Firenze, tre punti d’oro chiave Champions League

Il Milan femminile batte la Fiorentina di Antonio Cincotta 0-1, grazie ad un gol alle prime battute di Giorgia Spinelli, seconda rete in maglia rossonera per l’ex Reims, prima in Serie A. Tre punti che valgono un macigno per la classifica. La Champions non è un miraggio. Fondamentale, ora, battere il Sassuolo nella prossima sfida per allungare e consolidare la seconda posizione.

La Fiorentina ringhia, dopo il vantaggio milanista, ma Giacinti e compagne resistono. Nella ripresa la bomber ex Brescia si divora la palla del ko. La Viola tenta di buttarla sul nervosismo, ma il Diavolo non abbocca e resta concentrato sino al triplice fischio. Ganz, staff, panchina e tifosi possono saltare di gioia.

Il Milan femminile espugna per la prima volta il Gino Bozzi dopo un ko pesante nella stagione 2018/2019 (4-0) e un pareggio beffa dello scorso anno (1-1). Ganz non si sbilancia ed è giusto così, ma credere nello scudetto, non è uno scempio.