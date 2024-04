Inchiesta Milan, aumentano i dubbi sulla proprietà? Un aspetto terrorizza il club, ecco quale

Inchiesta Milan, continuano i dubbi sull’effettiva proprietà del Milan da parte di RedBird: un aspetto in particolare preoccupa

Continua l’indagine sulla proprietà del Milan. Il Corriere della Sera oggi in edicola fa il nome di Aldo Savi, direttore amministrativo dei rossoneri, uomo dei conti del club e braccio destro del direttore finanziario Stefano Cocirio.

Una volta interpellato dalla GdF sulla bozza per il tour arabo dei dirigenti rossoneri, l’ha definita ‘strana’ perché a suo avviso prospettava ai potenziali acquirenti non l’eventuale cessione di azioni del Milan detenute da RedBird, ma la cessione di un pezzo del debito di RedBird verso Elliott, senza che in apparenza Elliott fosse interpellato.