Milan Genoa, la moviola dei giornali: «Tomori da rigore, i rossoneri reclamano un penalty». Tutti gli episodi del match

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui casi da moviola relativi alla sfida tra Milan e Genoa, gara terminata sul punteggio di 3-3.

Ekuban a terra in area non è nulla mentre al 4′ è rigore netto per il pestone di Tomori a Vogliacco. Al 41′ il Milan chiede un penalty: De Winter colpisce tra pancia e braccio in fase evidente di chiusura ma non è punibile. Giusto annullare il gol a Chukwueze. Voto 7 per Prontera.