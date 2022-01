Milan femminile: che vittoria contro la Roma, vendicata la Coppa Italia

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan femminile batte 2-1 la Roma grazie ai gol di Thomas e Bergamaschi. Le rossonere volano in finale di Supercoppa

Prima della semifinale di ieri pomeriggio a Latina in pochi avrebbero dato qualche chance di passaggio in finale di Supercoppa al Milan femminile, privo di Jane e Giacinti (quest’ultima proprio in ottica di mercato con la Roma) oltre agli addii di Veronica Boquete, Korenciova, Mauri e Rizza.

Con un centrocampo in emergenza e un attacco inedito (Piemonte subito titolare con Guagni nel tridente), il Diavolo conquista meritatamente la vittoria contro le giallorosse, dimostrando che il cuore rossonero c’è anche nei momenti di difficoltà. Il team di Maurizio Ganz è lucido in entrambe le fasi, punge al momento giusto e trova un uno-due micidiale che taglia le gambe a Serturini e compagne.

Thomas segna il più classico dei gol dell’ex, Bergamaschi sforna il suo 24° assist in carriera con i colori milanisti, mettendo a segno anche un gol pesantissimo. Tucceri le fa eco con il 16° assist, seconda alle spalle della numero 7 rossonera. Incoraggiante prova di Piemonte ma anche di Alia Guagni (forse ancora non al 100%, deve carburare). Fase difensiva pressoché perfetta con Codina leader invalicabile. A giugno chissà che la società di Via Aldo Rossi possa decidere di trattenerla e dunque convincere il Barcellona per un ulteriore prestito.

Ora con la Juventus sarà ancora più dura ma la prestazione allo stadio Francioni ha sicuramente lanciato un segnale importante al campionato in ottica UWCL, il Milan femminile c’è!