Milan femminile: bugiardo risultato a Vinovo, il punto sulle rossonere

Serviva una scossa dopo la debacle del Vismara contro la Juventus e tale per almeno 70 minuti è arrivata. Le rossonere disputano una buonissima gara, mettendo in sera difficoltà le campionesse d’Italia in carica.

Adami sugli scudi per l’ennesima volta con Jane al suo fianco (non ancora al 100%). Il team di Milan femminile si fa gol da solo per ben tre volte: due clamorosi errori di Giuliani e un rigore molto generoso confezionato dall’errore di Arnadottir. In mezzo un grande gol di Longo, entrata nella ripresa in sostituzione della quasi assente Stapelfeldt.

La numero 23 ci mette pochi minuti ad diventare protagonista con un grande gol dal limite nell’angolino. Ha bisogno di più spazio? Probabilmente si. Davanti Giacinti è rimasta sola anche se la prestazione di Thomas paradossalmente non è stata così malvagia (anzi si è conquistata un rigore che verosimilmente ha sbagliato la numero 9). Ovviamente però non basta per riscattare una prima metà di stagione da 5 in pagella.

Ora la Coppa Italia poi la pausa prima della sfida in Supercoppa contro la Roma (semifinale). In mezzo un mercato che deve assolutamente decollare: rinforzi a centrocampo e attacco ora hanno la priorità.