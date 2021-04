Milan femminile, Bergamaschi: «Vogliamo vincere il derby e arrivare in finale»

La giocatrice rossonera Valentina Bergamaschi è intervenuta ai microfoni di Milan Tv alla vigilia del ritorno di Semifinale di Coppa Italia

La giocatrice rossonera Valentina Bergamaschi è intervenuta ai microfoni di Milan Tv alla vigilia del ritorno di Semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Queste le sue parole:

Sulla vittoria contro il Napoli – «Sulla carta era una partita facile, però il Napoli è arrivato qui con due risultati utili consecutivi. Poi conosciamo bene la loro forza: la grinta, la loro migliore arma fin qui. Giocavamo contro una squadra che deve salvarsi perciò dico che è stata una grande prova di maturità da parte di tutte, superata alla grande»

Sul gruppo – «Non è facile mantenere questi standard elevati per tutta la stagione, abbiamo avuto anche noi alti e bassi ma con questa grande forza del gruppo ci siamo sempre rialzate alla grande e continuiamo a lavorare per migliorarci»

Sul Milan – «Essere qui al Milan come per le mie compagne è un grande onore, vorremmo entrare a far parte anche noi di questa grande storia con il Milan Femminile. Sappiamo che non sarà facile, mancano poche partite e conosciamo il valore di ognuna. Da qui in avanti sono tutte decisive, daremo il nostro massimo per raggiungere il traguardo della finale, ora è quello più vicino, e poi vedere sempre più vicino il cammino Champions League che l’hanno scorso ci è sfumato davanti agli occhi»

Sulla nazionale – «Giocare per la nazionale è un onore per tutte noi, ognuno con la sua nazione. È un bagaglio in più che mettiamo in pratica qui in campo»

Su Juventus e Inter – «Sono state due partite difficili su cui abbiamo riflettuto e abbiamo cercato di raccogliere le cose positive per fare in modo di migliorarci. Sono queste le partite che ci fanno lavorare di più per fare in modo di dimostrare ancora il nostro valore e la nostra forza del gruppo che è venuta fuori»

Sulla semifinale contro l’Inter – «Ora abbiamo le ultime partite, sono tutte finali, e ce le giocheremo al meglio. Abbiamo tutte le qualità per fare bene, ci stiamo allenando alla grande, da squadra unita, vogliamo ottenere questa vittoria e strappare il pass per la finale: ce la metteremo tutta. Il Derby della Madonnina è sempre il più bello, non è un derby qualsiasi perché vale una finale. Daremo tutto per portare a casa il derby e la finale di Coppa Italia».